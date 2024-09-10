Подставко Елизавета Гавриловна (Герасимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Подставко Иван (Иоанн) Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Подставко) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Подставко Иван (Иоанн) Никифоров
Рождение ребёнка
17.07.1922
Сын: Подставко Александр Иванович
Отец ребёнка: Подставко Иван (Иоанн) Никифоров
ГАВО 4536/1/100 стр. 45 обр.
Рождение ребёнка
15.05.1924
Дочь: (Подставко) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Подставко Иван (Иоанн) Никифоров
ГАВО 4536/1/1077 стр. 21 обр., 22. На момент рождения отцу было 22 года, матери - 20 лет. Она была их вторым ребенком. Заявитель: отец ребенка. Григорий Григорьев Михайличенко, Пелагия Ивановна Грин... Показать все
Смерть
Неизвестно