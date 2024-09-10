Подставко Елизавета Гавриловна (Герасимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подставко Елизавета Гавриловна (Герасимовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подставко Иван Иванович

Отец ребёнка: Подставко Иван (Иоанн) Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Подставко) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Подставко Иван (Иоанн) Никифоров

Рождение ребёнка
17.07.1922

Сын: Подставко Александр Иванович

Отец ребёнка: Подставко Иван (Иоанн) Никифоров

Калмыцкая Балка, Царевский уезд, Астраханская губерния
ГАВО 4536/1/100 стр. 45 обр.
Рождение ребёнка
15.05.1924

Дочь: (Подставко) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Подставко Иван (Иоанн) Никифоров

Калмыцкая Балка, Царевский уезд, Астраханская губерния
ГАВО 4536/1/1077 стр. 21 обр., 22. На момент рождения отцу было 22 года, матери - 20 лет. Она была их вторым ребенком. Заявитель: отец ребенка. Григорий Григорьев Михайличенко, Пелагия Ивановна Грин... Показать все
Смерть
Неизвестно

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