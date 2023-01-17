Левицкий Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1911
Дата смерти15.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930 по 1936
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1936
Место жительства
С 1941 по 1982
Место жительства
По 1941
г. Минск, Республика Беларусь
Смерть
15.08.1982