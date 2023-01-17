Левицкий Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицкий Николай Алексеевич

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Место рождения

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.12.1911

Дата смерти

15.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1930 по 1936
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1982
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1941
г. Минск, Республика Беларусь
Смерть
15.08.1982
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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