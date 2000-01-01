Циглов Савелий Факиеч
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1968
Сын: Циглов Аркадий Савельевич
Мать ребёнка: Циглова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Циглова Екатерина Савельева
Мать ребёнка: Циглова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Циглова Наталья Савельева
Мать ребёнка: Циглова Ульяна
Смерть
Неизвестно