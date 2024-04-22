Курбатов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти19.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Курбатов Михаил Петрович
Мать: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
24.05.1864
Сын: Курбатов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
30.06.1871
Сын: Курбатов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Курбатова Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
19.03.1885
Сын: Курбатов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Иоанновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иоанновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1909
Умер в возрасте 64 лет от простуды. 22 января 1909 года Курбатова Григория Михайловича отпели в Введенско-Николаевской церкви г. Юрьев-Польского. Погребен на городском Вознесенском кладбище.