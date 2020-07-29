Калинин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.2014
Сын: Калинин Денис Александрович
Мать ребёнка: Калинина Александра Константиновна
Бракосочетание
29.07.2020
Рождение ребёнка
03.03.2022
Сын: Калинин Егор Александрович
Мать ребёнка: Калинина Александра Константиновна