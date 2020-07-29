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Калинин Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.2014

Сын: Калинин Денис Александрович

Мать ребёнка: Калинина Александра Константиновна

Бракосочетание
29.07.2020

Жена: Калинина Александра Константиновна

Рождение ребёнка
03.03.2022

Сын: Калинин Егор Александрович

Мать ребёнка: Калинина Александра Константиновна

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