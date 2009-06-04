Васёв Георгий Андриянович
Место рождения
Дата рождения04.07.1936
Дата смерти04.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1936
Отец: Васёв Андриян Иванович
Мать: Васёва Пелагея Матвеевна
Бракосочетание
18.04.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.2009
Моховое, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно