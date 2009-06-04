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Васёв Георгий Андриянович

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

04.07.1936

Дата смерти

04.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1936

Отец: Васёв Андриян Иванович

Мать: Васёва Пелагея Матвеевна

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.04.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сылвенск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
04.06.2009
Моховое, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Сылвенск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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