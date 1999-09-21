Ломакина Валентина Ивановна 10.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломакина Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1928

Дата смерти

21.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
08.07.1949

Дочь: Жидкова (Ломакина) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Ломакин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
26.05.1956

Сын: Ломакин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Ломакин Иван Трофимович

Смерть
21.09.1999

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