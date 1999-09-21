Ломакина Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1928
Дата смерти21.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1949
Дочь: Жидкова (Ломакина) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Ломакин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
26.05.1956
Отец ребёнка: Ломакин Иван Трофимович
Смерть
21.09.1999