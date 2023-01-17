Мягков Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти06.03.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.03.1940
Кухмо, Финляндия