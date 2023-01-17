Мягков Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягков Владимир Андреевич

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Место рождения

Парголовское, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1915

Дата смерти

06.03.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Парголовское, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.03.1940
Кухмо, Финляндия
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