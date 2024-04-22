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Пахомов Павел Акимович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Пропал без вести (военное)
1943
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72368556/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3Da49e54edce7a6d8fe9caeefb5f8e2a8bb3573f3600cdbc1aa8742bd49451639... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Агафья Петровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
?.11.1943
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