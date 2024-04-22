Пахомов Павел Акимович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Пропал без вести (военное)
1943
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Агафья Петровна
Смерть
?.11.1943