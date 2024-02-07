Макаренко (Лысенкова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Макаренко Моисей Ефимович
Отец ребёнка: Макаренко Ефим
Чаусский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1891
Сын: Макаренко Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Макаренко Ефим
Рождение ребёнка
21.05.1895 ст.
Дочь: Лалаян Ефросинья Ефимовна
Отец ребёнка: Макаренко Ефим
Рождение ребёнка
1900
Сын: Макаренко Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Макаренко Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшева Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Макаренко Ефим
Смерть
Неизвестно