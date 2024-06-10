Степан Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Оленьково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
После 1778
Жена: Алена Степановна
Бракосочетание
После 1778 ст.
Жена: Алена Степановна
Упоминание
16.06.1782 ст.
Ревизия
Упоминание
21.06.1795 ст.
Ревизия
Смерть
Неизвестно