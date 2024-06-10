Степан Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.
Вычислено 1737 г.р.

Дети

Вычислено 1778 г.р.

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Оленьково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
После 1778

Жена: Алена Степановна

Бракосочетание
После 1778 ст.

Жена: Алена Степановна

Упоминание
16.06.1782 ст.
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Упоминание
21.06.1795 ст.
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Смерть
Неизвестно

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