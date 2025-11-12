Дарья Васильева 1783 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Васильева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1783 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла Неизвестно

Отец
Василий Фёдоров1742 ст. г.р.
Мать
Февронья Терентьева1746 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Февронья Терентьева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.