Алексеева (Королёва) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Королёва) Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1925

Сын: Алексеев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий

Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1928

Сын: Алексеев Игнатий Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий

Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1932

Сын: Алексеев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий

Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.01.1939

Дочь: Ильметова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий

Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Николай Григорьевич

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1961

Сын: Алексеев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Алексеев Николай Григорьевич

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий

Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Григорий

В браке было 10 детей. Выжили 5
Смерть
Неизвестно
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