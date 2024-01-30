Алексеева (Королёва) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королёв Трофим
Рождение ребёнка
20.02.1925
Сын: Алексеев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Алексеев Игнатий Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий
Рождение ребёнка
14.05.1932
Сын: Алексеев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий
Рождение ребёнка
19.01.1939
Дочь: Ильметова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий
Рождение ребёнка
29.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Николай Григорьевич
Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1961
Сын: Алексеев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Алексеев Николай Григорьевич
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Григорий
В браке было 10 детей. Выжили 5
Смерть
Неизвестно