Слободянюк Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1993
Дочь: Слободянюк Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Слободянюк Гульнара Рахимчановна
Рождение ребёнка
04.02.1999
Сын: Слободянюк Роман Николаевич
Мать ребёнка: Слободянюк Гульнара Рахимчановна