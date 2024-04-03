Кривощеков Алексей Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1991
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1991
Рождение ребёнка
22.03.2014
Сын: Кривощеков Илья Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.2016
Сын: Кривощеков Елисей Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.2016
Сын: Кривщеков Ярослав Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности