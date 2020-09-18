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Магомедов Абдулгалин Расулович

Место рождения

г.Махачкала, Дагестанская ССР

Дата рождения

10.08.1936

Дата смерти

18.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1936

Отец: Магомедов Расул

Мать: Магомедова ?

Развод
Неизвестно

Жена: Магомедова (Каримова) Раиса Сулеймановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедова (Каримова) Раиса Сулеймановна

Рождение ребёнка
04.09.1966

Дочь: Магомедова (Магомедова) Гульнара Абдулгалиновна

Мать ребёнка: Магомедова (Каримова) Раиса Сулеймановна

Рождение ребёнка
27.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магомедова (Каримова) Раиса Сулеймановна

Смерть
18.09.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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