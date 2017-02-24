(Калеева) Любовь Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1971
Сын: Симмуль Андрей
Отец ребёнка: Симмуль Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Симмуль Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фишер Елена
Отец ребёнка: Симмуль Виктор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно