(Калеева) Любовь Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Калеева) Любовь Вениаминовна

(Калеева) Любовь Вениаминовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1950

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1971

Сын: Симмуль Андрей

Отец ребёнка: Симмуль Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Симмуль Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фишер Елена

Отец ребёнка: Симмуль Виктор Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симмуль Виктор Георгиевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close