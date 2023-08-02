Яков Никифорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
05.11.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 05.11.1907 Калихновщины матрос Михаил Андреевич Полично крестьянская девица Анна Евгеньевна по жениху Калихновщины крестьянин Петр Андреевич по жениху Калихновщины кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно