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Яковлев Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дубова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Александра Михайловна

Слепящево, Нольско-Березовская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Яковлева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Александра Михайловна

Слепящево, Нольско-Березовская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Слепящево, Нольско-Березовская волость, Солигаличский уезд
Смерть
Неизвестно
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