Яковлев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дубова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Яковлева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно