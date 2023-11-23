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Предтечевский Иоанн Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Яков Николаев

Мать: Евдокия Васильева

Предтечевский Иоанн Яковлевич (1795 - 1858) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Якова Николаевича. С 1805 года обучался в Ярославской духовной семинарии и окончил ее с аттеста... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрцева (Предтечевская) Елизавета Алексеева

Мать ребёнка: Предтечевская Анастасия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Предтечевская Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Предтечевский Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Предтечевская Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Предтечевский Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Предтечевская Анастасия Алексеева

Предтечевский Александр Иоаннович (1827 - 1893) Родился в семье священника села Вощажникова Ростовского уезда Иоанна Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии со степенью студента, 1... Показать все
Смерть
1858

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