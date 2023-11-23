Предтечевский Иоанн Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Яков Николаев
Мать: Евдокия Васильева
Предтечевский Иоанн Яковлевич (1795 - 1858) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Якова Николаевича. С 1805 года обучался в Ярославской духовной семинарии и окончил ее с аттеста... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрцева (Предтечевская) Елизавета Алексеева
Мать ребёнка: Предтечевская Анастасия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Предтечевский Андрей Иоаннов
Мать ребёнка: Предтечевская Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Предтечевский Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Предтечевская Анастасия Алексеева
Предтечевский Александр Иоаннович (1827 - 1893) Родился в семье священника села Вощажникова Ростовского уезда Иоанна Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии со степенью студента, 1... Показать все
Смерть
1858