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Армаш Геннадий Евгеньевич
Армаш Геннадий Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.03.1970
Пол
Мужской
Отец
Армаш Евгений Афанасьевич
Мать
Армаш Любовь Феодосеевна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1970
Отец:
Армаш Евгений Афанасьевич
Мать:
Армаш Любовь Феодосеевна
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