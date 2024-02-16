Армаш Геннадий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Армаш Геннадий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1970

Отец: Армаш Евгений Афанасьевич

Мать: Армаш Любовь Феодосеевна

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