Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1826
Муж: Димитрий Федотович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Илья Димитриевич
Отец ребёнка: Димитрий Федотович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Димитриевич
Отец ребёнка: Димитрий Федотович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Павел Димитриевич
Отец ребёнка: Димитрий Федотович
Смерть
Неизвестно