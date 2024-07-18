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Федосья Ивановна

Место рождения

Шурут-Нурусово, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1788 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Шурут-Нурусово, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
14.05.1826

Муж: Димитрий Федотович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Илья Димитриевич

Отец ребёнка: Димитрий Федотович

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Димитриевич

Отец ребёнка: Димитрий Федотович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Павел Димитриевич

Отец ребёнка: Димитрий Федотович

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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