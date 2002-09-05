Погрешаев Александр Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погрешаев Александр Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2002

Отец: Погрешаев Олег Юрьевич

Мать: Погрешаева Елена Анатольевна

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