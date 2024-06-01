Заварзин Абрам-Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзин Абрам-Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1772

Сын: Заварзин Алексей Абрамович-Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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