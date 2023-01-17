Плитинь (Любивая) Жанна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плитинь (Любивая) Жанна Владимировна

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1988

Отец: Любивый Владимир

Мать: Любивая Елена Михайловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плитинь Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Плитинь Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плитинь Даниил Александрович

Отец ребёнка: Плитинь Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плитинь Александр

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