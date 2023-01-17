Плитинь (Любивая) Жанна Владимировна
Место рождения
Дата рождения22.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1988
Отец: Любивый Владимир
Мать: Любивая Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плитинь Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Плитинь Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плитинь Даниил Александрович
Отец ребёнка: Плитинь Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плитинь Александр