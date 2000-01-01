Приль Фёдор Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приль Фёдор Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приль Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приль Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приль Валентина Николаевна

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