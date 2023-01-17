Кошкина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Акулина Абрамовна

Отец ребёнка: Кошкин Абрам Трофимович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кошкин Тимофей Абрамович

Отец ребёнка: Кошкин Абрам Трофимович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лукерья Трофимовна

Отец ребёнка: Кошкин Абрам Трофимович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Абрам Трофимович

Смерть
Неизвестно
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