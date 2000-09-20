Кваша (Елютина) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваша (Елютина) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Гуково, город Гуково, Ростовская область

Дата рождения

20.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.2000

Отец: Елютин Анатолий Анатольевич

Мать: Елютина (Барабаш) Ирина Николаевна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.09.2017

Сын: Елютин Марк Анатольевич

Отец ребёнка: Кваша Михаил Михайлович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Бракосочетание
03.04.2020

Муж: Кваша Михаил Михайлович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.02.2021

Сын: Кваша Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кваша Михаил Михайлович

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.02.2023

Сын: Кваша Богдан Михайлович

Отец ребёнка: Кваша Михаил Михайлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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