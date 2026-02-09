Лисаневич (Лисаневич) Вера Сергеевна
женский, родилась 1883
умерла 24.09.1963
Супруги
Нарышкин Кирилл Васильевич15.02.1877 г.р.
Дети
Нарышкин Лёв Кириллович15.02.1904 г.р.
Нарышкина Ирэн (Ирина) Кирилловна06.12.1912 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1904
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Васильевич
Бракосочетание
04.04.1904
Рождение ребёнка
06.12.1912
Дочь: Нарышкина Ирэн (Ирина) Кирилловна
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Васильевич
Смерть
24.09.1963