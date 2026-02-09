Лисаневич (Лисаневич) Вера Сергеевна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Лисаневич (Лисаневич) Вера Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1883

умерла 24.09.1963

Супруги
Нарышкин Кирилл Васильевич15.02.1877 г.р.
Дети
Нарышкин Лёв Кириллович15.02.1904 г.р.
Нарышкина Ирэн (Ирина) Кирилловна06.12.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1904

Сын: Нарышкин Лёв Кириллович

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Васильевич

Бракосочетание
04.04.1904

Муж: Нарышкин Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
06.12.1912

Дочь: Нарышкина Ирэн (Ирина) Кирилловна

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Васильевич

Смерть
24.09.1963

Мы используем куки для улучшения работы сайта.