Кондрашова (Михайлова) Екатерина Павловна 22.08.1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Кондрашова (Михайлова) Екатерина Павловна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 22.08.1919, Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла Неизвестно

Отец
Михайлов Павел ЭрастовичВычислено 1889 ст. г.р.
Мать
Михайлова (Суконщикова) Екатерина Кирилловна20.08.1891 ст. г.р.
Супруги
Кондрашов Василий ПетровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1919

Отец: Михайлов Павел Эрастович

Мать: Михайлова (Суконщикова) Екатерина Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Крещение
Неизвестно

Восприемники: Андрей Калистратович Жданов, Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.