Кондрашова (Михайлова) Екатерина Павловна
женский, родилась 22.08.1919, Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла Неизвестно
ОтецМихайлов Павел ЭрастовичВычислено 1889 ст. г.р.
МатьМихайлова (Суконщикова) Екатерина Кирилловна20.08.1891 ст. г.р.
Супруги
Кондрашов Василий ПетровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрашов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно