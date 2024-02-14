Аксельруд Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельруд Самуил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Лейбович (Аксельруд) Лидия

Мать ребёнка: Аксельрод (Аксельрод) Добрыш

Рождение ребёнка
02.12.1883

Дочь: Израилева (Аксельрод) Раиса

Мать ребёнка: Аксельрод (Аксельрод) Добрыш

Рождение ребёнка
16.11.1888

Дочь: Азимова (Аксельруд) Этя

Мать ребёнка: Аксельрод (Аксельрод) Добрыш

Смерть
1943

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