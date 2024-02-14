Аксельруд Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Лейбович (Аксельруд) Лидия
Мать ребёнка: Аксельрод (Аксельрод) Добрыш
Рождение ребёнка
02.12.1883
Дочь: Израилева (Аксельрод) Раиса
Мать ребёнка: Аксельрод (Аксельрод) Добрыш
Рождение ребёнка
16.11.1888
Дочь: Азимова (Аксельруд) Этя
Мать ребёнка: Аксельрод (Аксельрод) Добрыш
Смерть
1943