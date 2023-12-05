Новицкая -- Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Новицкий Михаил Александрович
Отец ребёнка: Новицкий Александр Петрович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Новицкий Александр Александрович
Отец ребёнка: Новицкий Александр Петрович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Новицкий Николай Александрович
Отец ребёнка: Новицкий Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно