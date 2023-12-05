Новицкая -- Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкая -- Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Новицкий Михаил Александрович

Отец ребёнка: Новицкий Александр Петрович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Новицкий Александр Александрович

Отец ребёнка: Новицкий Александр Петрович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Новицкий Николай Александрович

Отец ребёнка: Новицкий Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новицкий Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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