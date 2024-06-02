Илья Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1880

Сын: Михаил Ильич

Мать ребёнка: Анисья (Ксения) Тимофеевна

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1882

Сын: Федот Ильич

Мать ребёнка: Анисья (Ксения) Тимофеевна

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1885

Сын: Хураськин Василий Ильич

Мать ребёнка: Анисья (Ксения) Тимофеевна

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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