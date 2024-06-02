Илья Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1880
Сын: Михаил Ильич
Мать ребёнка: Анисья (Ксения) Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.02.1882
Сын: Федот Ильич
Мать ребёнка: Анисья (Ксения) Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.01.1885
Мать ребёнка: Анисья (Ксения) Тимофеевна
Смерть
Неизвестно