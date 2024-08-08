Minly-bikya Biktimir 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Minly-bikya Biktimir

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Место рождения

?

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1809 г.р.

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Biktimir

Мать: не указана

?
В 7 ревизии есть 19 Биктимир Умаров 1761 года рождения - возможно он отец ее
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Татарин Abdul-Gallyam Abdul-Nasyr ulu

Отец ребёнка: Башкорт Abdul-Nasyr Isyakay ulu

Трунтаишево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1859
Трунтаишево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
75 лет в десятой ревизии

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