Minly-bikya Biktimir
Место рождения?
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Biktimir
Мать: не указана
?
В 7 ревизии есть 19 Биктимир Умаров 1761 года рождения - возможно он отец ее
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Татарин Abdul-Gallyam Abdul-Nasyr ulu
Отец ребёнка: Башкорт Abdul-Nasyr Isyakay ulu
Смерть
После 1859
75 лет в десятой ревизии