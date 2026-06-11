Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова
женский, родилась 1722
умерла Неизвестно
Супруги
Шетохин Иван Елисеев1733 г.р.
Дети
Шетохин Трофим Иванов1751 г.р.
Шетохина Мария Иванова1752 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шетохин Иван Елисеев
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Шетохин Иван Елисеев
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Шетохина Мария Иванова
Отец ребёнка: Шетохин Иван Елисеев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Шетохина Варвара Иванова
Отец ребёнка: Шетохин Иван Елисеев
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Шетохин Иван Елисеев
Смерть
Неизвестно