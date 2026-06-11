Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова 1722 — найти родственников по фамилии на Familio

Шетохина (Дурнева) Прасковия Савастьянова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1722

умерла Неизвестно

Супруги
Шетохин Иван Елисеев1733 г.р.
Дети
Шетохин Трофим Иванов1751 г.р.
Шетохина Мария Иванова1752 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шетохин Иван Елисеев

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шетохин Трофим Иванов

Отец ребёнка: Шетохин Иван Елисеев

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Шетохина Мария Иванова

Отец ребёнка: Шетохин Иван Елисеев

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Шетохина Варвара Иванова

Отец ребёнка: Шетохин Иван Елисеев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шетохин Анисим Иванов

Отец ребёнка: Шетохин Иван Елисеев

Смерть
Неизвестно

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