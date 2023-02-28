Сокоцкий Алексей Антонов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1835 и 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1836
Отец: Сокоцкий Антон Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869
Дочь: Пила Агрипина Алексеева
Мать ребёнка: Стефанида Прокофиева
Место жительства
16.03.1885
пароход "Царь"
Смерть
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край