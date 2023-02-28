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Сокоцкий Алексей Антонов

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Место рождения

Новый Белоус, Чернігівська область

Дата рождения

Между 1835 и 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1804 и 1805 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1836

Отец: Сокоцкий Антон Иванов

Мать: не указана

Новый Белоус, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869

Дочь: Пила Агрипина Алексеева

Мать ребёнка: Стефанида Прокофиева

Новый Белоус, Чернігівська область
Место жительства
16.03.1885
пароход "Царь"
Смерть
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край
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