Федосова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Федосов Фирс Иванович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Федосов Фирс Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федосов Руф Фирсович
Отец ребёнка: Федосов Фирс Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно