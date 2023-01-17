Федосова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосова Евдокия Петровна

Федосова Евдокия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Федосов Наум Фирсович

Отец ребёнка: Федосов Фирс Иванович

Курганцы, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Федосов Карп Фирсович

Отец ребёнка: Федосов Фирс Иванович

Курганцы, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Федосов Руф Фирсович

Отец ребёнка: Федосов Фирс Иванович

Курганцы, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Фирс Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close