Laugasküla (Perdel) Mari — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Laugasküla (Perdel) Mari

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1854

Отец: Perdel Johan

Мать: Perdel Lena

Смерть
Неизвестно
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