Тихонов Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Олег Владимирович

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.03.1970

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1970

Отец: Тихонов Владимир Иванович

Мать: Засыпкина Мария Петровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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