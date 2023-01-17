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Тихонов Олег Владимирович
Тихонов Олег Владимирович
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
27.03.1970
Пол
Мужской
Отец
Тихонов Владимир Иванович
1938 г.р.
Мать
Засыпкина Мария Петровна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1970
Отец:
Тихонов Владимир Иванович
Мать:
Засыпкина Мария Петровна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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