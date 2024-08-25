Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Подгорный Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова (Троцкая) Лидия
Отец ребёнка: Троцкий Андрей Павлович
Рождение ребёнка
12.07.1911
Сын: Троцкий Павел
Отец ребёнка: Троцкий Андрей Павлович
Рождение ребёнка
20.06.1914
Дочь: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Троцкий Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Троцкий Григорий
Отец ребёнка: Троцкий Андрей Павлович
Смерть
1979