Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Подгорный Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Троцкая) Лидия

Отец ребёнка: Троцкий Андрей Павлович

Рождение ребёнка
12.07.1911

Сын: Троцкий Павел

Отец ребёнка: Троцкий Андрей Павлович

Рождение ребёнка
20.06.1914

Дочь: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Троцкий Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Троцкий Григорий

Отец ребёнка: Троцкий Андрей Павлович

Смерть
1979

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