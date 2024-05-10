Деменьтьев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деменьтьев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Деменьтьев Иван

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деменьтьев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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