Деменьтьев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Деменьтьев Иван
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деменьтьев Павел Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно