Григорьев Стефан Тихонович
Место рожденияВерейский уезд, деревня Чеблоково
Дата рождения27.10.1907 ст.
Дата смерти10.10.1984
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1907 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Крещение
1907 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1939
Дочь: Григорьева Валентина Степановна
Мать ребёнка: Лапшина Александра Петровна
Рождение ребёнка
19.08.1946
Сын: Григорьев Владимир Степанович
Мать ребёнка: Лапшина Александра Петровна
Смерть
10.10.1984