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Григорьев Стефан Тихонович

Место рождения

Верейский уезд, деревня Чеблоково

Дата рождения

27.10.1907 ст.

Дата смерти

10.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1907 ст.

Отец: Григорьев Тихон Архипович

Мать: Григорьева ЕКАТЕРИНА Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Крещение
1907 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1939

Дочь: Григорьева Валентина Степановна

Мать ребёнка: Лапшина Александра Петровна

Рождение ребёнка
19.08.1946

Сын: Григорьев Владимир Степанович

Мать ребёнка: Лапшина Александра Петровна

Смерть
10.10.1984

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