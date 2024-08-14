Юдина Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Тимофей Иудин
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Юдина) Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Юдин Тимофей Иудин
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Юдина) Хиония Тимофеевна
Отец ребёнка: Юдин Тимофей Иудин
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Юдин Тимофей Иудин
Смерть
Неизвестно