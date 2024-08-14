Юдина Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Тимофей Иудин

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Юдина) Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Юдин Тимофей Иудин

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Юдина) Хиония Тимофеевна

Отец ребёнка: Юдин Тимофей Иудин

Рождение ребёнка
1856

Сын: Юдин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Юдин Тимофей Иудин

Смерть
Неизвестно

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