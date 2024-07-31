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Исыпова Домна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исыпов Логин Смарагдович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Исыпов Александр Логинович

Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Парасковья Логиновна

Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Исыпов Павел Логинович

Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович

Баскоево, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Авдотья Логиновна

Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Исыпов Терентий Логинович

Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Исыпова Зоя Логиновна

Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович

Большая Шелковка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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