Исыпова Домна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Исыпов Александр Логинович
Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Парасковья Логиновна
Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович
Баскоево, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Авдотья Логиновна
Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Исыпов Терентий Логинович
Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Исыпова Зоя Логиновна
Отец ребёнка: Исыпов Логин Смарагдович
Большая Шелковка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно