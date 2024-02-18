Гланц Вильгельм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГланц Вильгельм

Гланц Вильгельм

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гланц Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гланц Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гланц Фрида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гланц Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1935

Дочь: Сафронова (Гланц) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.