Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобрудова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Белобрудов Иван Минович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобрудов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Белобрудов Иван Минович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белобрудов Иван Минович

Смерть
Неизвестно

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