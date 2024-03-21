Скворцова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Алёна Александровна
Отец ребёнка: Скворцов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Скворцов Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно