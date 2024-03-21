Скворцова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Алёна Александровна

Отец ребёнка: Скворцов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Скворцов Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Александр Анатольевич

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