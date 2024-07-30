Дергунова Мария Карповна
Место рождения
Дата рождения13.06.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.06.1901 ст.
В семье Илецкого мещанина Карпа Васильевича Дергунова и законной жены его Матроны Давыдовны, оба православных, родилась 13.06.1901, крещена 14.06.1901, дочь Мария, восприемниками (крестными) выступали... Показать все
Крещение
14.06.1901 ст.
В семье Илецкого мещанина Карпа Васильевича Дергунова и законной жены его Матроны Давыдовны, оба православных, родилась 13.06.1901, крещена 14.06.1901, дочь Мария, восприемниками (крестными) выступали... Показать все
Смерть
Неизвестно