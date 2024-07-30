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Дергунова Мария Карповна

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

13.06.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 или 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1901 ст.

Отец: Дергунов Карп Васильевич

Мать: Дергунова Матро(е)на Давы(и)довна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Карпа Васильевича Дергунова и законной жены его Матроны Давыдовны, оба православных, родилась 13.06.1901, крещена 14.06.1901, дочь Мария, восприемниками (крестными) выступали... Показать все
Крещение
14.06.1901 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Карпа Васильевича Дергунова и законной жены его Матроны Давыдовны, оба православных, родилась 13.06.1901, крещена 14.06.1901, дочь Мария, восприемниками (крестными) выступали... Показать все
Смерть
Неизвестно

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