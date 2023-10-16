Шевелева (Евдокимова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1904
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шевелев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1908
Сын: Шевелев Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Шевелев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
16.08.1913
Сын: Шевелев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Шевелев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелев Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Шевелев Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно