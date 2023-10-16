Шевелева (Евдокимова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Евдокимова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1904

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Шевелев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
02.07.1908

Сын: Шевелев Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Шевелев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Шевелев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Шевелев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелев Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Шевелев Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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