Макаров Яков Иванович Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Яков Иванович

Место рождения

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Макаров Иван Васильевич

Мать: Макарова Ульяна Никитична

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1834 года - 9 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 757. В ИВ 1853 года - 36 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Бракосочетание
До ?.01.1847

Жена: Макарова Акулина Григорьевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Макаров Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Макарова Акулина Григорьевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1853 года - 6 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Макарова Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Макарова Акулина Григорьевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1853 года - 4 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Макарова Фекла Яковлевна

Мать ребёнка: Макарова Акулина Григорьевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1853 года - 3 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Смерть
Неизвестно

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