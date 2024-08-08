Макаров Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: Макаров Иван Васильевич
В РС 1834 года - 9 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 757. В ИВ 1853 года - 36 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Бракосочетание
До ?.01.1847
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Макаров Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Макарова Акулина Григорьевна
В ИВ 1853 года - 6 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Макарова Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Макарова Акулина Григорьевна
В ИВ 1853 года - 4 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Макарова Фекла Яковлевна
Мать ребёнка: Макарова Акулина Григорьевна
В ИВ 1853 года - 3 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Смерть
Неизвестно